Ключевые моменты

Апрельские заморозки существенно ударили по косточковым культурам в Одесской области;

Урожайность черешни, вишни и абрикосов может снизиться на 50%;

Это повлияет на стоимость фруктов.

Неутешительные последствия апрельских заморозков

Профессор Одесского государственного аграрного университета Ирина Ищенко пояснила, что частично урожай удалось уберечь благодаря переходу садоводов на новые сорта с более поздними сроками цветения, передаёт EastFruit.

«Приблизительно сохранен урожай до 70–80%, в зависимости от культуры и сорта, потому что многие садоводы переориентировались на новые сорта с более поздними сроками цветения. Они цвели уже в более благоприятную погоду», – рассказала специалист.

Однако даже уцелевшие фрукты могут быть менее сладкими и ароматными из-за нехватки тепла, Отмечается, что семенные культуры — в частности яблоки, груши и айва — пострадали меньше. В то же время ожидаются внешние дефекты плодов, которые не повлияют на вкусовые качества.

Ожидается, что это скажется и на ценах: стоимость фруктов может вырасти из-за повышенных затрат на защиту растений и лечения от болезней, вызванных стрессом.

Отметим, на одесских рынках уже продают черешню по цене от 200 до 250 гривен за килограмм и абрикосы — от 120 до 180. Это довольно дорого для начала лета.

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