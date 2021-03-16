Весенние каникулы для школьников могут продлить. Это связано с ухудшением ситуации в связи с коронавирусом.

Такие рекомендации дали для школ дали в Министерстве образования и науки, сообщила его пресс-служба.

Министр образования Сергей Шкарлет отметил, что такие меры вынужденные и попросил с пониманием от нестись к ним.

Напомним, что в одесских школах каникулы должны начаться с понедельника, 22 марта. Сейчас ученики 5 – 11 классов находятся на дистанционном обучении.