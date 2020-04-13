Верховна Рада збільшила розмір штрафів за паління сухої трави

Сьогодні, 13 квітня, під час засідання Верховної Ради депутати проголосували за посилення відповідальності за спалювання сухої рослинності.

Про це повідомляє кореспондент видання Українська правда.

Спершу законопроєкт підтримали 362 голосами, уже з техніко-юридичними правками проголосували 328 депутатів.

Відтак, розміри штрафів за забруднення атмосферного повітря збільшили зі 100 – 200 до 1800 – 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 30 600 грн до 61 200 грн.

Також штраф за знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу збільшили з 300 – 500 до 5400 – 9000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 91 800 до 153 тис. грн.

Наразі законопроєкт відправлений на підпис президенту.

Фото: Тростянець.info

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