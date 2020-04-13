fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Верховна Рада збільшила розмір штрафів за паління сухої трави

Верховна Рада збільшила розмір штрафів за паління сухої трави

Сьогодні, 13 квітня, під час засідання Верховної Ради депутати проголосували за посилення відповідальності за спалювання сухої рослинності.

Про це повідомляє кореспондент видання Українська правда.

Спершу законопроєкт підтримали 362 голосами, уже з техніко-юридичними правками проголосували 328 депутатів.

Відтак, розміри штрафів за забруднення атмосферного повітря збільшили зі 100 – 200 до 1800 – 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 30 600 грн до 61 200 грн.

Також штраф за знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу збільшили з 300 – 500 до 5400 – 9000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 91 800 до 153 тис. грн.

Наразі законопроєкт відправлений на підпис президенту.

Фото: Тростянець.info

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить