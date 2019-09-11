Верховна Рада ухвалила закон про штрафи за перевантажені фури

Законопроєкт пропонує дозволити автофіксації порушень, пов’язаних із перевищенням вагових або габаритних обмежень, та нарахування штрафів за такі порушення.

Вчора, 10 вересня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №1047 про збільшення штрафів за перевантажені фури у розмірі від 500 до 2000 неоподатковуваних мінімумів.

Про це повідомляє Економічна правда.

Документ підтримали голосами 331 депутат.

Зокрема, законопроєкт пропонує дозволити автофіксації порушень, пов’язаних із перевищенням вагових або габаритних обмежень, та нарахування штрафів за такі порушення.

Документ передбачає, що за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 5% до 10% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу накладається штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; від 10% до 20% – штраф у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів; понад 20% – у розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Правом здійснення габаритно-вагового контролю наділяється “Укртрансбезпека”.

Адміністративну відповідальність за порушення в частині перевищення вагогабаритних параметрів згідно із законопроектом, нестиме фізична особа або керівник юридичної особи, на яку зареєстровано транспортний засіб.

Передбачається, що штрафи за порушення законодавства про автомобільний транспорт у частині про перевищення вагогабаритних параметрів, будуть зараховуватися до державного Дорожнього фонду.

Автори законопроекту підкреслюють, що 97% автомобільних доріг вже втратили несучу здатність, дорожнє покриття деформовано і зруйновано, а штучні споруди знаходяться в аварійному стані. Водночас все більша кількість фур здійснює перевезення з порушенням вагових обмежень.

Також, на думку авторів законопроекту, 34 переносних вагових комплекси, що знаходяться на балансі “Укртрансбезпеки”, дають змогу перевірити всього 272 тис. авто на рік, що становить менше 1% від всього великовантажного автотранспорту.

“Впровадження автоматичної фіксації відповідних порушень забезпечить підвищення рівня контролю, підрахунку трафіку руху і матиме позитивний вплив на забезпечення безпеки дорожнього руху та збереження автомобільних доріг”, – йдеться у пояснювальній записці до проекту закону.

Один із факторів, що негативно впливають на якість доріг в Україні, – це перевантажені фури.

Також нагадаємо, що “Укравтодор” у жовтні 2019 року запустить 6 пунктів для зважування автомобілів Weight-in-Motion на під’їздах до Києва, всього у планах встановити до 100 таких пунктів.

Фото: REUTERS