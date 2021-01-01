Венгерский бык из Одесского зоопарка напророчил в основном успешный год (видео)

Рогатый обитатель Одесского зоопарка предсказал, что начавшийся 2021 год будет в основном удачным. Видео шуточного гадания опубликовано на YouTube-канале «УСИ».

Отметим, что год назад подобное гадание с крысой показало, что год будет неудачным. Как выяснилось, тогдашний символ года не соврал.

На этот раз предсказателем стал национальная гордость Венгрии – рогатый бык.

Как рассказал директор зоопарка Игорь Беляков, бык – это олицетворение мощи и силы, а также спокойствия и самоуверенности. Он никуда не торопится, не суетится и не разменивается на мелочи. Это воплощение мужества, уверенности в себе и деловой неторопливости.

«Я всегда сужу про год согласно животному. Быки предвещают неторопливый, спокойный год», – заметил Беляков.

Итак, рогатому предсказателю предложили отведать два стога сена. Один стог обозначили как «год проблемный», а второй – как «успешный». Сначала бык деловито подошел к «успешному» стогу и начал есть из него, но позже немного «понадкусывал» и «проблемный», после чего развернулся и ушел восвояси.

«Так что, если верить быку: год будет успешным, но без проблем не обойдется», – делают вывод авторы эксперимента.

Напомним, ранее Одесский зоопарк презентовал очередной новогодний клип. На этот раз директор зверинца Игорь Беляков выступил в роли белого быка. В ролике символ года, Белый бык, отбил корову у конкурента – «земляного» символа предыдущего Года быка.

Также «Одесская жизнь» рассказывала, что символ 2021 года появился по соседству с памятником Дюку на Приморском бульваре Одессы.

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