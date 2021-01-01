Гороскоп на 2021 год: что говорят звезды?

Наступающий 2021 год можно назвать годом пробуждения. Негатив 2020 года уйдет в прошлое, а на смену ему выйдут обнадеживающие тенденции 2021-го. Это благоприятное время для начинаний, которые можно трансформировать в значительный успех.

Овен (с 22 марта по 21 апреля)

У Овнов начинается период, который называется Благоденствие. Вы полноценно можете наслаждаться тем, что уже имеете, но при этом и создавать задел на будущее.

Здоровье будет стабильным, но все же необходимо укреплять иммунную систему.

Подходящее время для косметических процедур и очистки организма.

В этом году будьте осторожны в дороге, возрастает вероятность травм.

Старайтесь избегать конфликтов с представителями государственных структур. Не спешите приближать к себе малознакомых людей.

В периоды с 29.01 по 19.03, с 17.05 по 06.07, с 09.12 по 31.12 будьте осторожны в людных местах – возрастает вероятность краж.

Телец (с 22 апреля по 21 мая)

Тельцы входят в период, который называется Эволюция. В это время

пространство и социальное окружение показывают вам, кто вы есть на самом деле.

В сфере здоровья все будет стабильно, но это не значит, что нужно пустить все на самотек. Сейчас у вас есть возможность укрепить здоровье, например, пропив курс витаминов. А еще лучше – найдите себе увлечение, которое позволит улучшить физическое состояние.

В периоды с 29.01 по 19.03, с 17.05 по 06.07, с 09.12 по 31.12 старайтесь избегать открытых конфликтов.

Близнецы (с 22 мая по 21 июня)

В 2021 году Близнецы находятся в периоде, который называется Звездный час. Это самое лучшее и продуктивное время в жизни любого человека.

Здоровье стабилизируется, но все же позаботьтесь о том, чтобы хронические заболевания не напоминали о себе. Пропейте курс витаминов и займитесь укреплением позвоночника. Проводите больше времени на свежем воздухе.

В периоды с 29.01 по 19.03, с 17.05 по 06.07, с 09.12 по 31.12 воздержитесь от дальних путешествий, так как возрастает вероятность аварий и травм. Также это время неудачно для обращения в государственные и финансовые учреждения.

Рак (с 22 июня по 23 июля)

У Раков начинается период, который называется Успех. Вы хорошо потрудились, а теперь достойны получить награду. Здоровье вас не подведет, но от перелетов и длительных переездов лучше отказаться, во избежание травм и аварий.

В периоды с 29.01 по 19.03, с 17.05 по 06.07, с 09.12 по 31.12 – неблагоприятный момент для решения важных финансовых вопросов. Избегайте участия в мероприятиях, сулящих большую выгоду.

Лев (с 24 июля по 21 августа)

Львы входят в период, который называется Экспансия. Это время, когда нужно отстаивать и укреплять уже имеющиеся позиции. Потребует внимания здоровье. Наиболее уязвимыми станут щитовидная железа, почки и гинекология. Укрепляйте иммунитет и не переохлаждайтесь.

Сложным будет год и в финансовой сфере. Постарайтесь воздержаться от кредитов и инвестиций. В периоды с 29.01 по 19.03, с 17.05 по 06.07, с 09.12 по 31.12 – неудачный момент для прохождения собеседований, трудоустройства, оформления договоров аренды.

Дева (22 августа по 21 сентября)

Девы входят в период расширения имеющихся возможностей. Он потребует энергичности, но не берите на себя больше, чем сможете вынести.

Здоровье обещает быть стабильным. Активный образ жизни поможет восстановить не только физическую форму, но и снимет психологическую нагрузку. Однако берегите сердечно-сосудистую систему.

В периоды с 29.01 по 19.03, с 17.05 по 06.07, с 09.12 по 31.12 будьте осторожны в дороге.

Велика вероятность травм и аварий. Также год неудачен для оформления недвижимости и решения юридических вопросов.

Весы (с 22 сентября по 21 октября)

Весы входят в период, который называется Время старта. Вам нужно начать активные действия для реализации намеченных целей.

Состояние здоровья будет неустойчивым. Наиболее уязвимыми станут мочеполовая система, печень, кожа и позвоночник. Желательно не переедать и делать гимнастику, укрепляющую суставы.

Будьте осторожны в дороге, особенно если вы за рулем. Возможны конфликты с соседями, друзьями и родственниками.

В периоды с 29.01 по 19.03, с 17.05 по 06.07, с 09.12 по 31.12 откажитесь от рисков с финансами. Перспективы быстро разбогатеть чреваты встречами с представителями правоохранительных органов.

Скорпион (с 22 октября по 20 ноября)

Скорпионов ожидает период, который позволит им убедиться в правильности избранного пути. Состояние здоровья может быть неустойчивым, особенно если вы забудете об отдыхе. Внутреннее напряжение и тревога чреваты скачками давления, травмами, проблемами с позвоночником, аллергическими реакциями.

В периоды с 29.01 по 19.03, с 17.05 по 06.07, с 09.12 по 31.12 конфликтная атмосфера в семье может привести к ухудшению отношений. Неудачное время для оформления недвижимости.

Стрелец (с 21 ноября по 21 декабря)

Стрельцы продолжат находится в периоде, который называется Развитие. Он подарит возможность обзавестись полезными контактами и развить новые навыки.

Здоровье обещает быть крепким, если не работать на износ. Поберегите сердечно-сосудистую систему и не пренебрегайте отдыхом.

В периоды с 29.01 по 19.03, с 17.05 по 06.07, с 09.12 по 31.12 возрастает вероятность аварий и травм, будьте осторожны за рулем и в быту.

Козерог (с 22 декабря по 19 января)

Козерогов ожидает период накопления новых навыков, знаний и умений. К

здоровью следует отнестись ответственно.

Это период аварийноопасный: будьте осторожны за рулем и при работе с электроприборами. Возможно обострение хронических заболеваний, наиболее уязвимыми будут эндокринная и выделительная системы, гинекология.

В периоды с 29.01 по 19.03, с 17.05 по 06.07, с 09.12 по 31.12 наблюдается повышенная конфликтность в общении с детьми и любимым человеком. Причиной могут стать деньги, а точнее, их легкомысленное использование.

Водолей (с 20 января по 19 февраля)

Наступает ответственный период, который обязывает Водолеев найти то, что их вдохновляет.

Здоровье будет в норме, если его поддерживать: физическая активность, прогулки, профилактика и плановые медицинские обследования.

В периоды с 29.01 по 19.03, с 17.05 по 06.07, с 09.12 по 31.12 наблюдается повышенная конфликтность в семейной и личной жизни. Постарайтесь контролировать эмоции.

Рыбы (с 20 февраля по 21 марта)

Рыбы находятся в периоде, который называется Поиск смысла жизни и дает возможность проявить свои таланты. Начните заниматься тем, что доставляет вам удовольствие.

Здоровье будет в норме, но возможны проблемы с позвоночником. Полезно пройти курс массажа и укрепить мышцы спины.

В периоды с 29.01 по 19.03, с 17.05 по 06.07, с 09.12 по 31.12 будьте осторожны на дороге и в быту, чтобы избежать травм и аварий.

Неудачное время для обращения в государственные и финансовые структуры, вероятны конфликты с соседями, друзьями и родственниками.

Астропрогноз составили Светлана Евтушенко и Инна Ижикевич

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