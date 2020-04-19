Великодні служіння в Одеській області минули без інцидентів

Правоохоронці Одещини забезпечили правопорядок під час великодніх богослужінь.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.
Більшість вірян дослухалися до настанов Уряду та рекомендацій поліції і залишилися вдома, а ті, хто все ж вирішив відвідати святкові відправи, – дотримувалися всіх карантинних правил.
Заступник начальника ГУНП в Одеській області Сергій Махотін подякував громадянам за розуміння, свідомість та законослухняність.
– На даний час богослужіння у багатьох храмах регіону завершені. Правоохоронці продовжують нести службу по охороні публічного порядку, – сказав він.
Фото: ГУНП