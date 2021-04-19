Великобритания направит в Черное море корабли Королевского флота

На фоне напряженности между Украиной и Россией Великобритания в мае отправит в Черное море два боевых корабля.

Об этом сообщила британская газета The Sunday Times, ссылаясь на представителя министерства обороны Соединенного Королевства.

В Черное море планируют направить эсминец противовоздушной обороны и противолодочный фрегат из состава авианосной группы, которая в тот момент будет в Средиземном море.

Кроме того, истребители-невидимки F-35B Lightning и противолодочные вертолеты Merlin будут стоять наготове на флагманском корабле группы – авианосце Queen Elizabeth. Они будут нужны для поддержки военным кораблям в Черном море.

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