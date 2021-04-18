В Черное море вошли почти два десятка военных кораблей РФ

В Черное море вошел отряд военных кораблей Каспиской флотили России. Он проследовал через Азовское море и Керченский пролив.

Всего в черное море направили 15 российских кораблей, сообщила пресс-служба российского Южного военного округа.

В частности, сообщается, что в Черное море направили три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения. Суда отправили в черноморский регион якобы для учений.

Кроме того, два больших десантных корабля Северного флота России 16 апреля прошли пролив Босфор в Турции и дстигли акватории Черного моря.

Речь идет о кораблях “Александр Отраковский” и “Кондопога”.

Напомним, ночью 15 апреля в Азовском море российские катера осуществили провокацию в отношении группы катеров Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, находившихся на боевом дежурстве.