Ведущие ток-шоу «Роман с Ольгой»: «У нас разные взгляды на жизненные ситуации»

Во вторник, 17 сентября, в 16:00 на «Интере» – премьера ток-шоу об отношениях мужчин и женщин «Роман с Ольгой». Этот проект задолго до выхода в эфир стал одним из самых обсуждаемых и интригующих событий на украинском телевидении.

Неоднозначное название и неожиданный тандем ведущих – Роман Кадемин и Ольга Фреймут. Как работается вместе таким разным телезвездам? Об этом и о других подробностях нового ток-шоу Роман с Ольгой рассказали в интервью программе «Утро с Интером».

«Ми ведучі з досвідом, нам є про що поговорити, і ми можемо наші долі порівняти з долями героїв, які приходять до нас,–говорит Ольга Фреймут. –Це окремі маленькі новели, окремі драми, які люди приносять до нас у студію. І це для них так корисно, адже не кожен може піти до психолога і отримати професійну консультацію. Дивлячись нашу програму, можна зрозуміти, що переживає та чи інша людина, почути думку експерта і подумати, як жити далі».

Для Романа Кадемина, как и для Ольги, вести ток-шоу об отношениях – новый опыт: «Раньше я говорил исключительно о спорте, а сейчас я ведущий проекта совершенно другого жанра. Для меня это удивительно. Я и подумать не мог, что истории, обсуждаемые в нашей студии, могут случиться в реальной жизни».

Оба ведущих привыкли вести проекты в одиночку. Насколько им комфортно работать в паре? По словам Ольги, с Романом Кадеминым ей удобно работать, ведь они часто выручают друг друга во время съемок: «Коли ти сам ведеш програму, ніхто тобі не заважає, ніхто не перебиває. А в «Романі з Ольгою» мені дали такого ведучого, а мене – йому. І це зручно, тому що Роман – сильне плече, справжній великодушний чоловiк. Одного разу стилісти підклеїли мені штани скотчем, бо я невисока, а костюм довгий. Впродовж ефіру все відклеїлося, а перебивати героїв програми ми не можемо. Даю Роману знак, він одразу встає, зустрічає людей, які заходять у студію, а я можу собі дозволити сидіти на дивані. А ще Роман – дуже глибока людина, він дуже по-чоловічому занурюється в людські драми».

Ведущие утверждают, что конфликтов между ними нет, правда, иногда возникают споры. «Сильних конфліктів немає, але в нас різні погляди на життєві ситуації, – рассказывает Ольга. – Роман дуже стриманий. Наприклад, жінка, якій 50 років, декілька разів переспала з чоловіком подруги, щоб народити для них дитину. І при цьому вона плаче, бо дитину друзi отримали – i перестали з нею спілкуватись. Роман із розумінням ставиться до цієї історії. Для мене деякі випадки – шокуючі, а в нього таке спокійне обличчя! I я не розумію, що він думає. Ну хоч сльозу пусти, хоч позлися трохи! А він поводить себе дуже стримано, по-чоловічому».

После первого съемочного дня ток-шоу Ольга Фреймут посоветовала Роману проявлять характер и набраться наглости, назвав его слишком толерантным и деликатным.«Этой наглости я, видимо, набрался, – признается ведущий. – Накануне у нас с Ольгой была съемка, где мы танцевали вместе. И был момент, когда я ее раскрутил в танце– и она оказалась почти в моих объятиях. После чего Ольга заметила: «Хм, а раньше ты меня так не прижимал к себе».

В новом ток-шоу «Роман с Ольгой» – только реальные истории и реальные люди, которые в студии делятся откровенными, а иногда очень интимными подробностями личной жизни.«Якщо до нас у студію прийде актор, про це одразу стане вiдомо, – уверена Ольга Фреймут. – Ми живемо в епоху соціальних мереж. Ти не можеш просто взяти акторку, яка буде вдавати розгублену жінку із життєвою драмою, тому що вже завтра ти впізнаєш її в Instagram чи Facebook i дізнаєшся, хто вона насправді».

«Меня поразили герои нашей программы своей искренностью, – признается Роман Кадемин. – Есть такие истории, которые лично я не хотел бы рассказывать никому. А они приходят к нам в студию, просят помочь разобраться в их проблеме. Это свидетельство того, что наши люди – особенные».

Реальные жизненные драмы – в ток-шоу об отношениях мужчин и женщин «Роман с Ольгой». Не пропустите – с 17 сентября, со вторника по пятницу в 16:00 на телеканале «Интер».