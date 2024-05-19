Новости Одессы и Одесской области

В одесский двор упали обломки сбитого «шахеда»

В одесский двор упали обломки сбитого «шахеда»

В ночь на воскресенье, 19 мая 2024 года враг, продолжая системный террор украинцев, в очередной раз атаковал южные регионы, в частности Одесскую область, дронами-камикадзе типа «Shahed-131/136». Обломки одного из сбитых «шахедов» упали в Одессе.

По официальной информации Сил обороны Юга Украины, напряженная боевая работа длилась более 6 часов. В итоге было Силами противовоздушной обороны уничтожено 24 вражеских беспилотника – из них 20 в небе над Одесщиной, а также три в Херсонской и еще один – в Николаевской областях.

При этом не обошлось без последствий: в результате падения обломков в Одесской области повреждено административное здание. А в Одессе обломки «шахеда» упали во двор в одном из жилых кварталов. К счастью, обошлось без пострадавших.

А уже утром 19 мая враг запустил в сторону Одессы разведывательный дрон «Орлан-10», который также был успешно ликвидирован.

Фото пресс-службы Одесского горсовета

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Редакция ПРОФИЛЬ
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