В одесский двор упали обломки сбитого «шахеда»

По официальной информации Сил обороны Юга Украины, напряженная боевая работа длилась более 6 часов. В итоге было Силами противовоздушной обороны уничтожено 24 вражеских беспилотника – из них 20 в небе над Одесщиной, а также три в Херсонской и еще один – в Николаевской областях.

При этом не обошлось без последствий: в результате падения обломков в Одесской области повреждено административное здание. А в Одессе обломки «шахеда» упали во двор в одном из жилых кварталов. К счастью, обошлось без пострадавших.

А уже утром 19 мая враг запустил в сторону Одессы разведывательный дрон «Орлан-10», который также был успешно ликвидирован.

Фото пресс-службы Одесского горсовета