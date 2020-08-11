Вдарив по голові і викрав дві сумки: в Одесі поліцейські затримали зловмисника

Вчора, 10 серпня, о десятій годині вечора до поліції звернувся 41-річний місцевий житель та повідомив, що на вулиці Івана та Юрія Лип до нього раптово підбіг незнайомий чоловік, вдарив по голові та відібрав дві сумки. В одній знаходилися гаманець зі ста доларами, мобільний телефон і документи, в іншій – компакт-диски, біжутерія та інші дрібні речі.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Зловмисника затримали по гарячих слідах на вулиці Інглезі. При ньому була лише одна здобута злочинним шляхом сумка. З нею 44-річного одесита доставили до Малиновського відділу поліції, де він був впізнаний потерпілим.

– Наразі правопорушника поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі кваліфікували його дії за ч.2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Проводяться заходи щодо встановлення місця знаходження решти речових доказів, – зазначив начальник Малиновського ВП Віктор Герасименко.