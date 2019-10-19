Василий Ломаченко возглавил десятку лучших боксеров мира

Рейтинг составил спортивный телеканал ESPN и недавно обнародовал его результаты.

Так, эксперты espn.com поместили на первое место ТОП-10 золотоносного олимпийца и многократного чемпиона мира родом из Одесской области Василия Ломаченко.

Отметим, что за место в десятке боксеры соревновались, независимо от их весовой категории.

А помимо Василия Ломаченко, в список лидеров попал Александр Усик. Он занял в ТОПе шестое место.

Напомним, недавно Александр Усик нокаутировал американца Чазза Уизерспуна. Это был первый поединок в супертяжелом весе нашего земляка – и сразу победа.

Фото: focus.ua