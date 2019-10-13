Победный дебют: Усик выиграл бой в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе. После седьмого раунда его соперник, американец Чез Уизерспун отказался выходить в ринг.
Поединок прошел в ночь с 12 на 13 октября в Чикаго на Wintrust Arena.
Усик не форсировал события первые два раунда. После третьего раунда преимущество украинца по ударам стала ощутимо.
В шестом раунде Уизерспун едва дошел до своего угла, а в седьмом раунде американец снова был прижат к канатам ринга и пропустил еще несколько серий по 5-6 ударов.
В седьмом раунде американский боксер отказался выходить в ринг.
Усик победил техническим нокаутом. Счет – 70:63.
Уизерспун весит на 12 кг больше, чем Усик.
Фото: narodna-pravda.ua