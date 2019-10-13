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Новости Одессы и Одесской области

Победный дебют: Усик выиграл бой в супертяжелом весе

Победный дебют: Усик выиграл бой в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе. После седьмого раунда его соперник, американец Чез Уизерспун отказался выходить в ринг.

Поединок прошел в ночь с 12 на 13 октября в Чикаго на Wintrust Arena.

Усик не форсировал события первые два раунда. После третьего раунда преимущество украинца по ударам стала ощутимо.

В шестом раунде Уизерспун едва дошел до своего угла, а в седьмом раунде американец снова был прижат к канатам ринга и пропустил еще несколько серий по 5-6 ударов.

В седьмом раунде американский боксер отказался выходить в ринг.

Усик победил техническим нокаутом. Счет – 70:63.

Уизерспун весит на 12 кг больше, чем Усик.

Фото: narodna-pravda.ua

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