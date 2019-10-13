Победный дебют: Усик выиграл бой в супертяжелом весе

Фитнес с пользой для здоровья: как правильно начать занятия? Нельзя не признать тот факт, что существует явная связь между крепким здоровьем и физически активным образом жизни. Люди, занимающиеся спортом, имеют большую продолжительность жизни и реже болеют. При помощи физических упражнений можно значительно улучшить самочувствие, подтянуть тело, ускорить обменные процессы, повысить иммунитет, избавиться от вредных привычек.

Занятия спортом способствуют укреплению сердечно – сосудистой системы, тем самым снижая риск возникновения инсульта, а люди, ведущие активный образ жизни меньше подвержены тревожным состояниям и стрессам. Кроме того, многие медицинские исследования уже подтвердили положительное влияние спорта, на предотвращение развитие диабета. Так как же правильно начать занятия спортом? Разобраться нам помогал фитнес-тренер с 16-летним стажем Игорь Компаница. ПОДРОБНЕЕ

Пинг-понг в Одессе: где и на каких условиях можно поиграть? В настольный теннис играют миллионы людей во всем мире, и не случайно. Этот популярный вид спорта, который по-другому называется пинг-понг, – отличное развлечение и неплохая кардиотренировка. Кроме того, настольный теннис – очень демократичный вид спорта, доступный людям разного возраста и уровня спортивной подготовки. Именно поэтому мы сделали подборку залов, где одесситы и гости города смогут поиграть в пинг-понг. ПОДРОБНЕЕ