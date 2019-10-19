Создатель одесской скульптуры девушки с планшетом то и дело починяет свое творение

На улице Ланжероновской, где на исходе прошлого года появилась скульптура (арт-объект) девушки с котом Вальтером и смартфоном (у этой работы Сергея Кудрявцева много наименований), снова «весело».

Все дело в том, что у девушки опять «вырвали» смартфон.

Сергей при деле: он в очередной раз возвращает своей героине сломанный гаджет, его вырвали «с мясом». То вандалы на него покушаются и выдергивают из рук девушки, то дети садятся на смартфон ради интересного фото, и скульптура снова ломается.

— Чиню скульптуру уже раз, наверное, в десятый, многие думают, что она из металла. Этот смартфон в руках девушки многим не дает покоя, — невесело поясняет Сергей.

Ну что ж, починим и в десятый, и в двадцатый. Отношение к арт-объектам, у нас, увы, известное: одни восхищаются, другие их нещадно ломают.

Надеемся, что с котом-сфинксом Трушным Татушным, еще одним творением Сергея Кудрявцева, который расположился на площади Веры Холодной этим летом и о котором рассказывала «Одесская жизнь», все будет в порядке.

Фото автора