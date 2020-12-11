Вакцинация от коронавируса может начаться уже весной: на какую дату ориентироваться одесситам?

Вакцинация от COVID-19 в Украине ориентировочно стартует 1 марта 2021 года. Но дату могу сдвинуть.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал и.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин.

“Ориентировочно рассчитываем начать вакцинацию первого марта. Однако это зависит от того, когда вакцина физически будет доставлена в Украину. Но мы готовимся таким образом, чтобы начать вакцинацию первого марта”, – заявил Кузин.

Ранее сообщалось, что в Одессе закончились бесплатные тесты на COVID-19.