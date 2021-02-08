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COVID-вакцинация в Украине может оказаться обязательной

COVID-вакцинация в Украине может оказаться обязательной

Массовая вакцинация от COVID-19 в Украине может начаться уже в феврале. Некоторые категории украинцев отказаться от вакцинации не имеют права. О том, кто должен будет привиться обязательно, рассказал в ходе всеукраинского форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» президент Зеленский.

По словам президента, Кабмин должен разработать программу вакцинации и список профессий, представителям которых прививать вакцину должны в обязательном порядке.

В такой перечень войдут государственные служащие, военнослужащие, все, кто работают в школах, университетах и больницах.

Исключение составят только лица с аллергией – те, кому такие прививки противопоказаны.

К тому же, Зеленский обещает на себе продемонстрировать украинцам безопасность и необходимость вакцинации от коронавируса. Прививаться он собирается на втором этапе вакцинации. Как верховный главнокомандующий, сделает прививку вместе с украинскими военнослужащими.

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Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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