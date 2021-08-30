Коронавирус 30 августа: новых случаев на Одесчине меньше, смертей нет

По состоянию на утро понедельника, 30 августа 2021 года, в Одесской области официально выявили 49 новых случаев коронавируса (COVID-19) – по сравнению с предыдущим днем это на 72 случая меньше, сообщает Министерство охраны здоровья Украины.

По данным Минздрава, в целом в Одесской области на сегодня насчитывается 144 387 зараженных. Случаев смерти от коронавирусной болезни за сутки не регистрировалось (сутками ранее скончались 6 больных), равно как и случаев выздоровления COVID-19 (днем ранее таковых было 9 человек).

В целом в Украине на утро понедельника лабораторно подтвердили 749 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 1906). Всего с начала пандемии коронавируса в стране официально выявлено 2 284 940 зараженных. За сутки скончались 18 человек, выздоровели – 291.

Напомним, на утро воскресенья, 29 августа, в Одесской области выявили 121 новый случай COVID-19.

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