Вакцина AstraZeneca начала свой путь в Украину – Степанов

Для Украины с завода в индийском городе Пуна отгрузили первую партию вакцин от коронавируса AstraZeneca. Сейчас ее везут в город Мумбаи, откуда самолетом отправят в Украину.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

“Дальше – долгий путь грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле и уже на днях вакцина прибудет в Украину”, – отметил он.

Степанов сообщил, что это 500 тысяч доз вакцины, которые дальше будут распределены между регионами согласно плану Минздрава.

Ранее сообщалось, что Минздрав определил 7 областей, которые получат COVID-вакцину первыми.

«Есть четкий план, который позволяет сразу после прибытия вакцины развозить ее по областным складам 11 машинами одновременно: 7 областей (Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая и Киев) получат вакцину в день развозки, другие – на следующий день», – сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров рассчитывает на получение первых партий вакцины от коронавируса в феврале. Однако могут они поступить и в начале марта.