Новости Одессы и Одесской области

Вакцина AstraZeneca начала свой путь в Украину – Степанов

Вакцина AstraZeneca начала свой путь в Украину – Степанов

Для Украины с завода в индийском городе Пуна отгрузили первую партию вакцин от коронавируса AstraZeneca. Сейчас ее везут в город Мумбаи, откуда самолетом отправят в Украину. 

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

“Дальше – долгий путь грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле и уже на днях вакцина прибудет в Украину”, – отметил он.

Степанов сообщил, что это 500 тысяч доз вакцины, которые дальше будут распределены между регионами согласно плану Минздрава.

Ранее сообщалось, что Минздрав определил 7 областей, которые получат COVID-вакцину первыми.

«Есть четкий план, который позволяет сразу после прибытия вакцины развозить ее по областным складам 11 машинами одновременно: 7 областей (Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая и Киев) получат вакцину в день развозки, другие – на следующий день», – сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров рассчитывает на получение первых партий вакцины от коронавируса в феврале. Однако могут они поступить и в начале марта.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить