Выпускник Одесской Военной академии погиб в зоне ООС

Грустную новость сообщили в Военной академии Одессы: 21 февраля в районе проведения ООС трагически погиб выпускник заведения – старший лейтенант Игорь Демидчук.
Как сообщили на Facebook-странице академии, военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины, выпускник факультета подготовки специалистов десантно-штурмовых войск одесской Военной академии, старший лейтенант Игорь Демидчук получил несовместимые с жизнью ранения в результате артиллерийских обстрелов российскими оккупантами села Зайцево.
З сумом повідомляємо, що 21 лютого в районі проведення ООС, внаслідок артилерійського обстрілу російськими окупантами с….
Опубликовано Військова академія м.Одеса Вторник, 22 февраля 2022 г.
Отметим, что в ходе артобстрелов 21 февраля от огня оккупантов погибли 2 украинских бойца, еще 4 были ранены.
Как сообщалось ранее, Совет федераций РФ получил обращение президента Владимира Путина об использовании российской армии за рубежом.
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