Выпускник Одесской Военной академии погиб в зоне ООС

Воинский учет для женщин: соцсети взорвались шутками и мемами (фото) Недавний приказ Минобороны Украины о расширении списка профессий военнообязанных женщин всколыхнул соцсети. Украинский сегмент интернета буквально взорвался смешными мемами и шутками разной степени “остроты”. ПОДРОБНЕЕ

Льготы и бесплатные услуги для военнослужащих — отвечаем на вопросы Какие льготы есть для участников АТО/ООС? Где можно пройти бесплатную реабилитацию после ранения? Как получить льготный жилищный кредит? Можно ли бесплатно получить образование или новую профессию? ПОДРОБНЕЕ