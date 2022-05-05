В жутком ДТП в Одесской области погибли отец и 12-летний сын

Вечером в среду, 4 мая 2022 года, в городе Беляевка Одесской области произошло смертельное ДТП с участием двух легковых авто.

По предварительной информации областного управления полиции, 45-летний водитель автомобиля Audi, двигаясь по улице Атамана Головатого, не выбрал безопасную скорость и дистанцию и в результате столкнулся с двигавшимся в попутном направлении ВАЗом.

В аварии погибли 43-летний водитель ВАЗа и его 12-летний сын, а 43-летняя мать мальчика госпитализирована в тяжелом состоянии.

В полиции проверяют, был ли водитель Audi пьян в момент совершения ДТП.

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Фото пресс-службы областного Главка Нацполиции