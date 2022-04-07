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Трагедия на трассе Одесса-Рени: погибли беженцы из Херсона

Трагедия на трассе Одесса-Рени: погибли беженцы из Херсона

Смертельное ДТП произошло 6 апреля на трассе Одесса-Рени между Татарбунарами и Баштановкой. В нем погибли две женщины.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Предварительно известно, что 38-летний водитель автомобиля «Mercedes», который вез из Херсона в Орловку 35-летнюю женщину с маленькими сыновьями, старшему из которых всего два года, и их 72-летней бабушкой, не справился с управлением и уехал в кювет. Транспортное средство перевернулось и загорелось.

Женщины погибли на месте, мальчиков мужчина спас вместе с сотрудниками ГСЧС, которые проезжали мимо на гражданском автомобиле и стали свидетелями происшествия. Сейчас водитель с детьми в больнице. Как говорят медики, травмы у детей незначительные.

На месте ДТП полицейские проводят следственные мероприятия. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Полные обстоятельства аварии устанавливаются.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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