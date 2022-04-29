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Две девушки пострадали в тройном ДТП на Спартаковской

Две девушки пострадали в тройном ДТП на Спартаковской

Сразу три автомобиля столкнулись вечером 28 апреля на улице Спартаковской. Один из них перевернулся. Два человека пострадали.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

По сведениям правоохранителей около восьми часов вечера 28 апреля в Одессе на улице Спартаковской произошло столкновение трех автомобилей.

Предварительно известно, что водитель «Mercedes», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества в движении и столкнулся с двигавшимися по главной дороге автомобилями «Rover» и «Toyota». В результате «Mercedes» перевернулся.

В результате аварии пострадали две пассажирки: «Mercedes» и «Rover», 2006 и 2000 г.р.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа по расследованию ДТП ГУНП в Одесской области. Решается вопрос о ее правовой квалификации.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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