На блокпосте в Одесской области погибли беженцы из Мариуполя

В Одесской области полицейские расследуют обстоятельства трагического ДТП, в котором пострадала семья из Мариуполя.

Подробности случившегося сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

Вчера, 24 марта, вечером 70-летний мариуполец не справился с управлением «ВАЗ» при выезде из города Татарбунары в направлении города Измаил и въехал в бетонное сооружение, расположенное на проезжей части дороги. С мужем в салоне находились его 70-летняя жена, 44-летняя дочь и 12-летний внук.

От полученных травм супруги погибли, а мальчик с мамой получили травмы разной степени тяжести.

На месте происшествия работали полицейские, спасатели и медики. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение. Пока их жизни ничего не угрожает.

Ведомости по факту аварии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обставившиеся события.