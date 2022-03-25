Новости Одессы и Одесской области

На блокпосте в Одесской области погибли беженцы из Мариуполя

На блокпосте в Одесской области погибли беженцы из Мариуполя

В Одесской области полицейские расследуют обстоятельства трагического ДТП, в котором пострадала семья из Мариуполя.

Рецепты

Подробности случившегося сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

Вчера, 24 марта, вечером 70-летний мариуполец не справился с управлением «ВАЗ» при выезде из города Татарбунары в направлении города Измаил и въехал в бетонное сооружение, расположенное на проезжей части дороги. С мужем в салоне находились его 70-летняя жена, 44-летняя дочь и 12-летний внук.

От полученных травм супруги погибли, а мальчик с мамой получили травмы разной степени тяжести.

На месте происшествия работали полицейские, спасатели и медики. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение. Пока их жизни ничего не угрожает.

Ведомости по факту аварии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обставившиеся события.

 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить