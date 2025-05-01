Как говорится в сообщении Каролино-Бугазского сельсовета, решение принято в связи с высоким уровнем угрозы жизни и здоровью людей, вызванной вооруженной агрессией российской федерации против Украины.

К прибрежной полосе имеют доступ только военные и лица, выполняющие спецзадания.

Ограничения действуют до завершения или отмены военного положения и направлены на защиту жизни людей, ведь пляжная зона остается потенциально опасной.

Владельцы гостиниц, ресторанов, баз отдыха и другие предприниматели обязаны соблюдать эти требования, регулярно проверять территории на наличие взрывоопасных предметов и немедленно сообщать о них спасателям или полиции.

Напомним, Россия регулярно атакует Затоку: под удары попадают базы отдыха, санатории и жилые дома. По данным на 2024 год, в поселке поврежден 41 нежилой объект и 118 жилых зданий.

Тем временем в Одесской области продолжается подготовка к открытию пляжного сезона. В этом году власти планируют открыть для отдыхающих 48 пляжей, которые предварительно проверяют на соответствие нормам безопасности.

Напомним, ранее экологи проверили пляжи Одессы на загрязнение мазутом. Также “Одесская жизнь” узнала, помешают ли одесситам мины в море, воздушные тревоги и мазут посещать пляжи летом?

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