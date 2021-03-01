В заповеднике под Одессой заметили редких птиц

В национальном природном заповеднике «Тузловские лиманы» в Одесской области были замечены редкие птицы – шилоклювки. Это черно-белый крупный кулик с изогнутым вверх клювом. Об этом сообщил эколог Иван Русев.

«Они появились внезапно и полетели над границей «Тузловской Амазонии», на мелководье в поисках пищи… Этих удивительных птиц так рано – в конце зимы, на «Тузловских лиманах», я вижу впервые. В прошлом году они прилетели к нам на неделю позже», – написал он у себя в Facebook.

Русев также отметил, что год назад экологи встретили в «Тузловских лиманах» других редких птиц – розовых пеликанов.

Ранее Иван Русев сообщал, что на кургане в Татарбунарском районе Одесской области распустились редкие первоцветы – безвременник анкарский или, как его называют жители украинской Бессарабии – брандушки.

Фото: Facebook-страница Ивана Русева