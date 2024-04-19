У Южному за програмою “Енергодім” утеплили дев’ятиповерхівку: як вдалося реалізувати проєкт під час війни

Про це повідомляють на сайті Фонду Енергоефективності.

Комплексно термомодернізувало свій будинок і отримало економію 863 тис грн на рік (40%) ОСББ “Мирний 26”. Це об’єднання створене у великому дев’ятиповерховому будинку, в якому проживає близько 150 сімей.

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Мешканці будинку змогли об’єднатися і модернізувати свій будинок за програмою “Енергодім”. Зокрема, співвласники цього будинку обрали пакет Б “Комплексний” Програми та виконали такі роботи:

встановили вузол комерційного обліку теплової енергії;

встановили індивідуальний тепловий пункт;

утеплили зовнішні стіни;

зробили теплоізоляцію та влаштування даху;

встановили автоматичні регулятори температури повітря на батареях у квартирах і під’їздах;

зробили теплоізоляцію трубопроводів системи опалення та приладів системи опалення в місцях загального користування;

провели комплекс робіт із теплоізоляції та влаштування зовнішніх стін нижче рівня ґрунту;

замінили вікна та балкони у квартирах.

За словами голови ОСББ “Мирний 26” Наталії Артюшкіної, робота над проєктом розпочалася ще 2019-го року, тоді в будинку був найвищий тариф на тепло по місту.

“Ми довго шукали шляхи як зекономити і натрапили на чудову Програму “Енергодім”. Потім було дуже багато підготовчих робіт, адже на той момент ще не були ухвалені зміни до Програми, які значно спростили участь усіх ОСББ України. Далі на нас чекало багато викликів, листи, з проханням покрокової верифікації, і нас дуже потішило, що Фонд гнучкий і йде назустріч ОСББ. Нам дозволили реалізовувати проєкт посекційно, адже будинок складається з трьох секцій і має понад 13,5 тис. кв. метрів опалювальної площі”, – розповідає Наталя Артюшкіна.

Найбільшим викликом стала повномасштабна війна, люди почали виїжджати. Потім у цей будинок було влучання і постало питання чи продовжувати подальші роботи. І тут, напрочуд, усі співвласники згуртувалися і одноголосно вирішили закінчити комплексну термомодернізацію будинку всім ворогам на зло.

“Завдяки підтримці Фонду, регіональному раднику IFC та фінансовій підтримці міста, наразі ми мешкаємо в сучасному та економному будинку, адже платіжка стала майже вдвічі меншою”, – коментує голова ОСББ.

Вартість проекту

Загальна вартість – 20,4 млн грн, з яких 14,3 млн грн – розмір гранту, виплаченого Фондом енергоефективності за Програмою “Енергодім”.

Власний внесок співвласників загалом склав близько 6,1 млн грн, з яких 10% – компенсація з міської програми;

Вартість робіт для однієї квартири площею 60 кв/м2 склала понад 25 тис грн або 453 грн/м2.

Зазначимо, програма “Енергодім” фінансується за рахунок коштів статутного капіталу Фонду енергоефективності, що формується за рахунок Державного бюджету України, а також внесків Європейського Союзу та Уряду Німеччини, реалізується у співпраці з IFC та GIZ.