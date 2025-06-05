В эти выходные в нашем городе пройдёт сразу несколько крупных событий: Книжный форум в Национальной библиотеке и Неделя итальянской культуры.
Художественная ярмарка, выставка, встречи с писателями, научная секция и презентации книг — всё это ожидает вас в ближайшие дни. Специально в Одессу приедут писатели Андрей Кокотюха, Игорь Стамбола, Дмитрий Чекалкин, Тарас Федюк и многие другие. Только здесь вы сможете лично пообщаться с авторами и взять у них автографы.
Также в других библиотеках города будут проходить встречи с писателями и различные лекции.
Продолжается Неделя итальянской культуры. В библиотеке Франко вас ждёт увлекательный интерактив и серия мероприятий в Городском саду.
Больше деталей, как всегда, читайте в нашем обзоре.
- Что: Форум «Украинская книга на Одесчине»
- Где: ул. Пастера, 13, Национальная библиотека
- Когда: 6–8 июня
- Что: Художественная ярмарка
- Где: ул. Пастера, 13, Национальная библиотека
- Когда: 6–7 июня, 11:00–15:00
- Что: Встреча с писателем Валерием Пузиком
- Где: ул. Пастера, 13, Национальная библиотека
- Когда: 6 июня, 12:00
- Что: Интерактив «Бонджорно, Италия!»
- Где: Книжный переулок, 1-а, ЦГБ им. Франко
- Когда: 6 июня, 14:00
- Что: Презентация сборника «Всё бывает впервые»
- Где: ул. Академика Королёва, 46, Областная библиотека для юношества
- Когда: 6 июня, 15:00
- Что: Пианотерапия
- Где: Пляж Золотой берег
- Когда: 6–8 июня, 16:00
- Что: Вечер на Ротонде
- Где: Городской сад
- Когда: 6 июня, 18:00
- Что: Философский клуб «Философия как образ жизни»
- Где: ул. Троицкая, 49/51, библиотека им. Грушевского
- Когда: 7 июня, 11:00
- Что: Творческая встреча с Виталием Запекой
- Где: ул. Королёва, 46, библиотека для юношества
- Когда: 7 июня, 12:00
- Что: Экскурсия по музею электротранспорта
- Где: ул. Алексеевская площадь, 21, ДЕПО
- Когда: 7 июня, 12:00
- Что: Выставка «Моя Украина»
- Где: ул. Пастера, 13, Национальная библиотека
- Когда: 7 июня, 14:00
- Что: Открытие выставки Людмилы Беренштейн
- Где: ул. Большая Арнаутская, 47, Музей Рериха
- Когда: 7 июня, 14:00
- Что: Лекция-дискуссия Игоря Стамбола
- Где: ул. Пастера, 13, Национальная библиотека
- Когда: 7 июня, 15:00
- Что: Лекция: Георгий Нарбут — создатель украинского бренда
- Где: ул. Троицкая, 49/51, библиотека им. Грушевского
- Когда: 7 июня, 15:00
- Что: Творческая встреча с писателем Виталием Запекой
- Где: ул. Троицкая, 49/51, библиотека им. Грушевского
- Когда: 7 июня, 15:00
- Что: Фестиваль итальянской культуры
- Где: Городской сад
- Когда: 7 июня, 16:00
- Что: Концерт «Пианоморе»
- Где: Ланжерон
- Когда: 8 июня, 05:05
- Что: Встреча с Уте Кильтер
- Где: ул. Софиевская, 5-а, Национальный художественный музей
- Когда: 8 июня, 16:00.