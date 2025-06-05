Афиша июнь
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В эти выходные в нашем городе пройдёт сразу несколько крупных событий: Книжный форум в Национальной библиотеке и Неделя итальянской культуры.

Художественная ярмарка, выставка, встречи с писателями, научная секция и презентации книг — всё это ожидает вас в ближайшие дни. Специально в Одессу приедут писатели Андрей Кокотюха, Игорь Стамбола, Дмитрий Чекалкин, Тарас Федюк и многие другие. Только здесь вы сможете лично пообщаться с авторами и взять у них автографы.

Также в других библиотеках города будут проходить встречи с писателями и различные лекции.

Продолжается Неделя итальянской культуры. В библиотеке Франко вас ждёт увлекательный интерактив и серия мероприятий в Городском саду.

Больше деталей, как всегда, читайте в нашем обзоре.

Форум в Одессе

Ярмарка

Встреча с писателем

Интерактив

Пианотерапия

Вечер на Ротонде

Философия

Писатель

Экскурсия

Выставка

Ещё одна выставка

Лекция

Лекция

Творческая встреча

  • Что: Творческая встреча с писателем Виталием Запекой
  • Где: ул. Троицкая, 49/51, библиотека им. Грушевского
  • Когда: 7 июня, 15:00

Фестиваль

Концерт Пианоморе

Встреча

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