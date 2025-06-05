В эти выходные в нашем городе пройдёт сразу несколько крупных событий: Книжный форум в Национальной библиотеке и Неделя итальянской культуры.

Художественная ярмарка, выставка, встречи с писателями, научная секция и презентации книг — всё это ожидает вас в ближайшие дни. Специально в Одессу приедут писатели Андрей Кокотюха, Игорь Стамбола, Дмитрий Чекалкин, Тарас Федюк и многие другие. Только здесь вы сможете лично пообщаться с авторами и взять у них автографы.

Также в других библиотеках города будут проходить встречи с писателями и различные лекции.

Продолжается Неделя итальянской культуры. В библиотеке Франко вас ждёт увлекательный интерактив и серия мероприятий в Городском саду.

Больше деталей, как всегда, читайте в нашем обзоре.

Что: Форум «Украинская книга на Одесчине»

Форум «Украинская книга на Одесчине» Где: ул. Пастера, 13, Национальная библиотека

ул. Пастера, 13, Национальная библиотека Когда: 6–8 июня

Что: Художественная ярмарка

Художественная ярмарка Где: ул. Пастера, 13, Национальная библиотека

ул. Пастера, 13, Национальная библиотека Когда: 6–7 июня, 11:00–15:00

Что: Встреча с писателем Валерием Пузиком

Встреча с писателем Валерием Пузиком Где: ул. Пастера, 13, Национальная библиотека

ул. Пастера, 13, Национальная библиотека Когда: 6 июня, 12:00

Что: Пианотерапия

Пианотерапия Где: Пляж Золотой берег

Пляж Золотой берег Когда: 6–8 июня, 16:00

Что: Вечер на Ротонде

Вечер на Ротонде Где: Городской сад

Городской сад Когда: 6 июня, 18:00

Что: Философский клуб «Философия как образ жизни»

Философский клуб «Философия как образ жизни» Где: ул. Троицкая, 49/51, библиотека им. Грушевского

ул. Троицкая, 49/51, библиотека им. Грушевского Когда: 7 июня, 11:00

Что: Творческая встреча с Виталием Запекой

Творческая встреча с Виталием Запекой Где: ул. Королёва, 46, библиотека для юношества

ул. Королёва, 46, библиотека для юношества Когда: 7 июня, 12:00

Что: Экскурсия по музею электротранспорта

Экскурсия по музею электротранспорта Где: ул. Алексеевская площадь, 21, ДЕПО

ул. Алексеевская площадь, 21, ДЕПО Когда: 7 июня, 12:00

Что: Выставка «Моя Украина»

Выставка «Моя Украина» Где: ул. Пастера, 13, Национальная библиотека

ул. Пастера, 13, Национальная библиотека Когда: 7 июня, 14:00

Что: Открытие выставки Людмилы Беренштейн

Открытие выставки Людмилы Беренштейн Где: ул. Большая Арнаутская, 47, Музей Рериха

ул. Большая Арнаутская, 47, Музей Рериха Когда: 7 июня, 14:00

Что: Лекция-дискуссия Игоря Стамбола

Лекция-дискуссия Игоря Стамбола Где: ул. Пастера, 13, Национальная библиотека

ул. Пастера, 13, Национальная библиотека Когда: 7 июня, 15:00

Что: Лекция: Георгий Нарбут — создатель украинского бренда

Лекция: Георгий Нарбут — создатель украинского бренда Где: ул. Троицкая, 49/51, библиотека им. Грушевского

ул. Троицкая, 49/51, библиотека им. Грушевского Когда: 7 июня, 15:00

Что: Творческая встреча с писателем Виталием Запекой

Творческая встреча с писателем Виталием Запекой Где: ул. Троицкая, 49/51, библиотека им. Грушевского

ул. Троицкая, 49/51, библиотека им. Грушевского Когда: 7 июня, 15:00

Что: Фестиваль итальянской культуры

Фестиваль итальянской культуры Где: Городской сад

Городской сад Когда: 7 июня, 16:00

Что: Концерт «Пианоморе»

Концерт «Пианоморе» Где: Ланжерон

Ланжерон Когда: 8 июня, 05:05