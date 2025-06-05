Для тех, кто ждал погоды, чтобы начать активную культурную жизнь у нас есть хорошая новость — в эти выходные нас ожидает только чистое небо с сияющим солнцем и звездами. Поэтому, именно для вас на пляже открывается кинотеатр, в Ботаническом саду пройдет Розовый концерт, а в Лавандию приедет популярная украинская группа LatexFauna.

Украинский театр Василька подготовит очередную премьеру — спектакль по ироничному произведению Славомира Мрожека. Спектакль пройдет не в совсем привычном пространстве — под сценой. Не обойдены вниманием будут и юные зрители. Их ждут на волшебном шоу фокусов, которое состоится в помещении театра Музкомедии. Кстати, родителям, это шоу должно быть интересно не менее чем детям! Все подробности и детали ищите в нашем обзоре.

Как всегда, в городе планируется большое количество бесплатных событий. О них мы рассказали в нашем традиционном обзоре.

6,7 июня, 16:00, 18:00. Премьера «Эмигранты». Театр Василька

Мы взяли пьесу Славомира Мрожека и прочитали ее так, как еще никто не решался — смешно. Да, именно так: эта история — теперь не трагедия, а комедия. Комедия о двух очень разных мужчинах, которые живут в подвале, мечтают о свободе, колбасе и смысле жизни. Никакой грусти, только смех и горькая правда с привкусом сарказма. Эти «Эмигранты» не оставят вас равнодушными: будет смешно, абсурдно и узнаваемо. Потому что когда смеешься над ними — помогаешь себе. Приходи на премьеру. Это будет неожиданно. Это будет релаксирующе. Это будет иначе. Билеты скоро в продаже — не пропусти!





6 — 8 июня, 21:00. Кино. Пляж Ланжерон

Сезон просмотров кино под открытым небом, а точнее, под звездами открыт. Всех романтиков ждут на Ланжероне. Каждый день — новый фильм. Кинотеатр работает не только по выходным, но и по будням. Итак, изучайте афишу и устраивайтесь по-удобнее.



7 июня, 11:30. Magic Show «Time». Одесский театр музкомедии.

Шоу фокусов, которое открывает двери к фантастическим иллюзиям, ломающим законы логики! Фокусы, которые очаруют даже самых скептических! Путешествие, которое раскроет важнейшую истину: магия живет в каждом из нас! Это незабываемое зрелище для всей семьи — оно поразит своей яркостью самых маленьких зрителей и затронет души взрослых.



7 июня, 16:00. Розовый концерт. Ботанический сад, новая территория.

Когда розы открывают свои сердца миру, а растения шепчут ароматами и ветрами — KGroup Music Art Promo и Ботанический сад Одессы приглашают вас на особенный вечер музыки и красоты.

На сцене под открытым небом: Елена Ергиева /Prima Скрипка/ — музыкальное чудо, играющее душой, заслуженная артистка Украины, солистка Одесской областной филармонии им. Струнный ансамбль «Юные виртуозы Одессы» (руководитель — О. Ергеева) — будущее и настоящее украинской музыки, сердца, знающие, как звучит душа. Наденьте немного красного — как лепесток среди зелени. Пусть музыка и ваш образ расцветут в унисон с садом.



7 июня, 19:00. Концерт «LATEXFAUNA в Лавандии».

Организаторы обещают, что вы запомните этот концерт на все лето! Только представьте: ароматы степи, моря и современная украинская музыка под которую хочется танцевать и подпевать.



