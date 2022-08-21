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В ВСУ предупредили  одесситов о возможных обстрелах на День Независимости

В ВСУ предупредили  одесситов о возможных обстрелах на День Независимости

Перед  24 августа, Днем Независимости Украины, россия усиливает морскую группировку новыми носителями крылатых ракет. Возможно, это связано с готовящимися обстрелами.

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Во-первых, мы наблюдаем, что они существенно увеличили количество ракетоносителей в Черном море. В частности, с «Калибрами» их пока пять. В том числе и подводные. И использование «Калибров» этой ночью — это тоже может быть определенным знаком для того, чтобы понять, что они начеку. Они готовы их применять, даже несмотря на их высокую стоимость и не очень большое количество, которое там осталось,

— рассказала в эфире телемарафона «Єдині новини» начальница объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Также, по ее словам, оккупанты будут подтягивать силы на Николаевском и Херсонском направлениях.

Поскольку крепость несокрушимости Николаев, которая не дает продвинуться на юге, им очень долго не дает покоя, наверное, будут бить и там. Мы уже видим о назначении комендантского часа, продленного в Харькове и других городах, которые под плотным огнем. Поэтому надо быть готовыми к тому, что они могут это применить, но не поддаваться панике, не делать никакого лишнего ажиотажа. Быть крепкими и умными для того, чтобы сохранить себя и Украину,

— сказала Гуменюк.

Напомним, что ночью 21 августа российские войска обстреляли Одесскую область пятью крылатыми ракетами.

Также в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупационным войскам удалось занять окраины села Благодатное в Николаевской области.

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Фото: Alex Renisons

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Редакция ПРОФИЛЬ

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