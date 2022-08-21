Ночные взрывы в Одессе: россия атаковала область сразу пятью ракетам

Российские войска ночью 21 августа массово атаковали Одесскую область крылатыми ракетами. Из пяти ракет две были сбиты силами ПВО, еще три попали по территории сельскохозяйственного предприятия.

Об этом сообщил спикер руководителя Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Он рассказал, что враг атаковал Одессую область пятью ракетами. Две сбиты над морем. Три попали по территории одного из сельскохозяйственных предприятий Одесского района.

По предварительной информации люди не пострадали. Но есть попадание в зернохранилище. На месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа.

В служба по связям с общественностью Воздушного командования «Юг» уточнили, что над морем около 03:00 зенитное ракетное подразделение воздушного командования «Юг» уничтожило две крылатые ракеты типа «Калибр». Их россияне выпустили именно из акватории Черного моря.

При этом опасность повторных ракетных атак остается высокой. В Черном море в боевой готовности находятся три вражеских судна с ракетами на боту – два надводных и одна подводная лодка.

Суммарно эта группировка способна запустить крылатых 20 ракет. Ассистирует ракетоносцам один большой десантный корабль.

В этой связи одесситов и жителей области просят соблюдайте нормы безопасности и не пренебрегаь предупреждениями о воздушной тревоге.

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