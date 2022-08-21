Война в Украине, день 179-й: российская армия продвинулась к Николаеву

Оперативная информация по состоянию на утро 21 августа по российскому вторжению от Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

Слава Украине! Начались сто семьдесят девятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому полномасштабному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях отмечается перемещение средств противовоздушной обороны вооруженных сил Российской Федерации на территорию республики Беларусь. Продолжает сохраняться угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства этой страны.

На Северском направлении враг совершил минометные обстрелы населенных пунктов Пушкари Черниговской области и Мирополье и Павловка Сумской области.

На Харьковском направлении противник обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Прудянки, Русских Тишков, Шестакового, Песчаного и Печенегов. Нанес авиационных ударов возле Мосьпаново, Старого Салтова и Гусаровки. Вел воздушную разведку недалеко от населенного пункта Большие Проходы.

На Славянском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы недалеко от Шевеловки, Краснополья, Дубровного, Норцовки, Сулиговки и Долины.

Враг провел разведку боем в направлении Пасека – Богородичное, успеха не имел, отошел.

Пытался вести штурмовые действия в направлениях Бражковка — Новая Дмитровка и Сулиговка — Новая Дмитровка. Потерпел и отступил.

На Донецком направлении враг пытается продолжить наступательные действия.

На Краматорском направлении совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии возле Северска, Григорьевки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

Вел наступление в направлении Берестово – Ивано-Дарьевка, успеха не имел.

На Бахмутском направлении обстреливал позиции наших войск по танкам, ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Соледарь, Яковлевка, Зайцево, Шумы и Железное.

Нанес авиаудары неподалеку от Зайцево, Бахмута и Соледар.

Вел наступательные бои в направлениях Покровское – Бахмутское и Семигорье – Зайцево, успеха не имел, отошел. Продолжаются боевые действия в направлениях Железная Балка – Нью-Йорк и Новоселовка – Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении обстрелы зафиксированы в районах Марьинки, Водяного, Александрополя и Песков. Оккупанты нанесли авиационных ударов возле Авдеевки, Новобахмутовки, Марьинки, Водяного и Красногоровки. Вели воздушную разведку БПЛА в районах населенных пунктов Покровск, Красногоровка, Веселое и Опитное.

Подразделения противника ведут штурмовые действия в направлениях Пески – Невельское, Лозовое – Невельское и Старомихайловка – Марьинка, боевые действия продолжаются.

На Новопавловском направлении враг совершал обстрелы из артиллерии вблизи Шевченко, Великой Новоселки, Пречистовки и Времовки. Задействовал авиацию недалеко от Новомихайловки и Павловки.

На Запорожском направлении осуществлял обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Нескучное, Железнодорожное, Малиновка, Малая Токмачка, Полтавка, Новоселка, Дорожнянка, Орехов, Малые Щербаки, Красное и Новоданиловка. Нанес авиационные удары в районах Гуляйполя, Ольговского и Красного. Вел воздушную разведку с применением БПЛА «Орлан-10» в районе Запорожья.

На Южнобужском направлении противник вел обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах Степной Долины, Лиманов и еще 15 населенных пунктов. Нанес авиационных ударов возле Ольгиного, Заречного, Новогригорьевки, Белой Криницы, Таврического, Лозового и Андреевки. Вел воздушную разведку БПЛА.

На Николаевском направлении ведет наступательное сражение в направлении Васильки — Благодатное, имеет частичный успех, занял южную окраину населенного пункта Благодатное, боевые действия продолжаются.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся три вражеских носителя крылатых ракет морского базирования.

Российская пропаганда продолжает лгать, сочиняя несуществующие победы и покрывая преступления своей армии и наемников. Поэтому призываем доверять информации только из проверенных источников и не распространять разного рода российские фейки и дезинформацию.

Напомним, что ночью 21 августа российские войска нанесли по Одесской области ракетный удар сразу пятью крылатыми ракетами.