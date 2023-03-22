В ВСУ назвали причину вчерашнего ракетного удара по Одессе

Пресс-секретарь Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала о причинах ракетного удара, который россия нанесла по Одессе вечером 21 марта.

Она сообщила, что «это была такая себе месть за Джанкой». Российские оккупанты атаковали Одесский район, который находится в зоне внимания врага с начала полномасштабного вторжения, с помощью истребителей.

«На этот раз это были самолеты Су-35 – это истребители, которые способны атаковать ракетами типа воздух-земля. Так и было сделано – три ракеты Х-59 были выпущены из двух самолетов в направлении Одесской области», – сообщила пресс-секретарь в эфире телемарафона.

Она добавила, что враг атаковал Одесскую область с направления Черного моря, с той линии, на которой российские самолеты не попадают под действие нашей ПВО.

Гуменюк уточнила, что две ракеты Х-59 были уничтожены, одна ракета – попала. «Если учитывать, что ракеты Х-59 относят к точному оружию, то попала ракета в здание мужского монастыря УПЦ МП», – сказала она.

Гуменюк сказала, что уверена — есть связь между «хлопками» на Юге, в частности в оккупированном Крыму, и атаками на Одесскую область.

По ее словам, когда обостряется ситуация на Юге, то у оккупантов всегда происходит обострение в отношении Одесского региона. «Попытки поразить южный регион – это была такая себе месть за Джанкой, – резюмировала она.

В оккупированном Джанкое (Крым) беспилотники ВСУ поразили жд узел, в частности уничтожили перевозимые крылатые ракеты «Калибр».

«Одесская Жизнь» сообщала, что 21 марта россия обстреляла наш город ракетами с самолетов.

Одна из них попала в мужской монастырь. Мы публиковали фото и видео последствий.