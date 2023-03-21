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Одесса под ракетным обстрелом: сообщают о взрывах и пожаре (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Одесса под ракетным обстрелом: сообщают о взрывах и пожаре (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Вечером 21 марта российская авиация со стороны Черного моря обстреляла Одессу ракетами. В городе были слышны сильные разрывы, также сообщается о пожаре в жилом доме.

Об этом сообщают местные жители в пабликах и соцсетях.

Громче всего взрывы были слышны в районе жилмассива Таирова. Предварительно — это против рашистских ракет работала противовоздушная оборона города.

Также горожане сообщают о том, что по микрорайону распространяется запах гари и там горит жилой трехэтажный дом. К месту направляются машины спасателей и кареты скорой помощи.

Является ли пожар следствием попадания ракеты, падения обломков сбитой ракеты, или у него другие причины, не имеющие отношения к обстрелу, пока не известно.

Местные телеграм-каналы со ссылкой на ГСЧС пишут, что по состоянию на 20:30 известно о трех пострадавших.

Официальной информации о ракетном ударе от Сил обороны еще не было. Новость будет дополняться.  

ОБНОВЛЕНО 20:55

Одесская районная военная администрация сообщает:

Враг нанес ракетный удар по Одесщине. Вражеские истребители СУ-35 совершили пуск ракет с моря.

Благодаря эффективной работе сил ПВО часть ракет уничтожена, однако есть попадание, в результате чего частично поврежден гражданский дом. Есть пострадавшие, предварительно без жертв. Подразделениями ГСЧС пожар по состоянию на 20.40 локализован

Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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