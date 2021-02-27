В Одесской области запретят ловить раков – где и почему?

С завтрашнего дня, 28 февраля, в Одесской области вводится запрет на промышленный и любительский лов раков в Днестровском лимане, на реках Днестр и Турунч и в Кучурганском водохранилище.

По сообщению пресс-службы областного управления Госрыбагентства, запрет на ловлю раков установлен согласно рекомендациям Одесского центра Южного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии. Его цель – сохранить популяцию раков, так как на это время приходится период их спаривания и вынашивания икры.

В ведомстве также отметили, что вылов раков во время запрета является грубым нарушением природоохранного законодательства. Нарушителей ждет до 680 гривен штрафа и оплата за каждый незаконно добытый экземпляр в размере 25,5 грн за один экземпляр.