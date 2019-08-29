В Верховной Раде сформировали пять фракций

Сегодня открылось первое заседание новоизбранного украинского парламента.
В ходе заседания уже сформированы пять депутатских фракций.
Названия фракций соответствуют названиям политических партий, которые были избраны в парламент:
- “Слуга народа” (254 народных депутата);
- “Оппозиционная платформа – За жизнь” (44 депутата);
- “Европейская солидарность” (27 депутатов);
- “Батькивщина” (25 депутатов);
- “Голос” (17 депутатов).
Кроме того, в Верховной Раде сформирована депутатская группа “За будущее” (23 депутата).
Планируется, что парламенте сегодня выступит президент Украины Владимир Зеленский.
Фото: Українська правда
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