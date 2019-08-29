В Верховной Раде сформировали пять фракций

Сегодня открылось первое заседание новоизбранного украинского парламента.

В ходе заседания уже сформированы пять депутатских фракций.

Названия фракций соответствуют названиям политических партий, которые были избраны в парламент:

“Слуга народа” (254 народных депутата);

“Оппозиционная платформа – За жизнь” (44 депутата);

“Европейская солидарность” (27 депутатов);

“Батькивщина” (25 депутатов);

“Голос” (17 депутатов).

Кроме того, в Верховной Раде сформирована депутатская группа “За будущее” (23 депутата).

Планируется, что парламенте сегодня выступит президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: Українська правда