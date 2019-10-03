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Новости Одессы и Одесской области

Одесский нардеп уснул на заседании Верховной Рады (видео)

Одесский нардеп уснул на заседании Верховной Рады (видео)

Курьезный случай разбавил на днях серые будни работы украинских парламентариев.

Там нардеп из Одессы от фракции “Европейская солидарность” Алексей Гончаренко уснул в разгар заседания.

Присутствующие в зале журналисты телеканала “Наш” засняли сладко спящего Гончаренко, а после выложили видео в интернет.

На ролике видно, как избранный на севере Одесской области депутат дремлет, склонив голову, с крепко сжатыми веками. При этом народного избранника не разбудили даже аплодисменты, раздавшиеся в сессионном зале.

Фото, видео: телеканал “Наш”

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