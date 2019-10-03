Одесский нардеп уснул на заседании Верховной Рады (видео)

Там нардеп из Одессы от фракции “Европейская солидарность” Алексей Гончаренко уснул в разгар заседания.

Присутствующие в зале журналисты телеканала “Наш” засняли сладко спящего Гончаренко, а после выложили видео в интернет.

На ролике видно, как избранный на севере Одесской области депутат дремлет, склонив голову, с крепко сжатыми веками. При этом народного избранника не разбудили даже аплодисменты, раздавшиеся в сессионном зале.

Фото, видео: телеканал “Наш”