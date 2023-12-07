В обрушенном доме на Базарной занимались дети с особенными потребностями: школа ищет новое помещение

Об этом рассказала председатель правления ОО «Инклюлайф», руководитель Центра социально-бытовой адаптации подростков Ирина Габерстро.

«До последнего момента спонсоры нам помогали с арендой дома на улице Базарной, 93. Там у нас была большая комната и складские помещения: у нас много вещей для занятий. Но недавно дом начал буквально падать, рушится одна стена: это следствие обстрелов Одессы летом. Нам всем идти на улицу зимой – это невозможно. Мы срочно ищем помещение для наших занятий”, – сообщила руководитель Центра.

Буквально вчера, 6 декабря, случилось очередное обрушение аварийного дома на Базарной,93 — обвалился третий подъезд с 1 по 3-й этаж. К счастью, обошлось без пострадавших.

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В школе занимается 15 детей и подростков с особыми потребностями. Воспитанникам организовывают экскурсии, высаживают деревья, цветы на склонах. Дети делают сухие обеды и подарки для военных.

Обучение бесплатное, деньги берут только за коммунальные услуги с родителей, которые могут платить взносы.

«Мы адаптируем сложных детей: занимаемся спортом, танцами, развивающими предметами. Постоянно помогаем нашим украинским военным. Наши дети производят продуктовые наборы, сушат борщи. Сейчас собираем подарки к Рождеству. Кроме того, вместе собираем помощь херсонским жителям и переселенцам. У нас шесть наставников, работающих с детьми. Хорошо, что обычные люди приносят нам краски и все для хендмейда, благодарим всех наших дарителей”, – отметила Ирина Габерстро.