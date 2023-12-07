В обваленому будинку на Базарній займалися діти з особливими потребами: школа шукає нове приміщення

Про це розповіла голова правління ГО “Інклюлайф”, керівниця Центру соціально-побутової адаптації підлітків Ірина Габерстро.

«До останнього моменту спонсори нам допомагали з орендою будинку на вулиці Базарній, 93. Там ми мали велику кімнату та складські приміщення: у нас багато речей для занять. Але нещодавно будинок почав буквально падати, руйнується одна стіна: це наслідок обстрілу Одеси влітку. Нам усім іти надвір узимку – це неможливо. Ми терміново шукаємо помешкання для наших занять”, – повідомила керівник Центру.

Буквально вчора, 6 грудня, сталося чергове обвалення аварійного будинку на Базарній,93 – обвалився третій під’їзд з 1 по 3-й поверх. На щастя обійшлося без постраждалих.

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Буквально вчора, 6 грудня, сталося чергове обвалення аварійного будинку на Базарній,93 – обвалився третій під’їзд з 1 по 3-й поверх. На щастя обійшлося без постраждалих.

У школі займається 15 дітей та підлітків з особливими потребами. Вихованцям організовують екскурсії, висаджують дерева, квіти на схилах. Діти роблять сухі обіди та подарунки для військових.

Навчання безкоштовне, гроші беруть лише за комунальні послуги із батьків, які можуть сплачувати внески.

“Ми адаптуємо складних дітей: займаємося спортом, танцями, предметами, що розвивають. Постійно допомагаємо нашим українським військовим. Наші діти виробляють продуктові набори, сушать борщі. Зараз збираємо подарунки до Різдва. Крім того, разом збираємо допомогу херсонським мешканцям та переселенцям. У нас шість наставників. , що працюють з дітьми Добре, що звичайні люди приносять нам фарби і все для хендмейду, дякуємо всім нашим дарувальникам”, – зазначила Ірина Габерстро.