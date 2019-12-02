В Укрзалізниці повідомили, коли підніматимуть тарифи на пасажирські перевезення

У разі індексації тарифів на пасажирські перевезення, у 2020 році Укрзалізниця істотно оновить парк пасажирських вагонів.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Зокрема, компанія планує придбати 26 нових вагонів на загальну суму 600 млн грн і близько 500 млн грн витратити на модернізацію ще 40 вагонів.

Частину коштів на фінансування цієї інвестиційної програми – близько 700 млн грн – компанія розраховує отримати від індексації тарифів на перевезення пасажирів.

Індексацію тарифів планується здійснювати поетапно – по 2% щомісяця з 1 березня по 31 грудня 2020 року в усіх категоріях вагонів, окрім 1-го класу поїздів Інтерсіті+. Таким чином, ціна на квитки зростатиме несуттєво та поступово.

Востаннє пасажирські тарифи переглядалися восени 2018 року. Відтоді значно подорожчали суцільнокатані колеса для пасажирських вагонів (+64%), запасні частини до вагонів (+35%) та інша промислова продукція, необхідна для забезпечення пасажирських перевезень. Пасажирські перевезення з року в рік є збитковими для компанії і фінансуються за рахунок перехресного субсидіювання з доходів від вантажних перевезень.

Компанія прогнозує, що у 2020 році збитки від пасажирських перевезень можуть сягнути 14,3 млрд грн. При цьому залізниця не отримує від держави коштів на оновлення пасажирського рухомого складу, хоча це і передбачено ст. 10 Закону України «Про залізничний транспорт».

Фото: Rail.insider

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