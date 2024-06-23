В «Укрэнерго» решили не дарить потребителям выходной со светом: сроки отключений изменились

В «Укрэнерго» решили не дарить потребителям выходной со светом: сроки отключений изменились

НЭК «Укрэнерго» изменил время стабилизационных отключений света. По обновленной информации, сегодня, в воскресенье, 23 июня 2024 года, графики будут действовать с 11:00 до 23:00 часов.

«Все облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 11:00 до 23:00», – такое сообщение было опубликовано сегодня утром на страницах «Укрэнерго» в соцсетях.

Причиной в компании назвали «сложную ситуацию в энергосистеме после массированных атак россиян на энергообъекты».

При этом энергоснабжение объектов критической инфраструктуры ограничиваеть не планируется.

Напомним, еще вечером субботы, 22 июня, сообщалось, что стабилизационные отключения электроэнергии будут действовать в воскресенье только вечером, с 19:00 до 23:00 часов, поскольку в выходной день энероопотребление как правило снижается.

Так что одесситам и сегодня следует быть готовыми к внезапным отключениям и по возможности как можно меньше пользоваться лифтами.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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