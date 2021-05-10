Новости Одессы и Одесской области

В Украину доставили новую партию антиковидной вакцины CoronaVac

В Украину доставили новую партию антиковидной вакцины CoronaVac

Вечером воскресенья, 9 мая, в Украину прибыла очередная партия вакцины от коронавируса CoronaVac от компании Sinovac Biotech.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам Степанова, в киевском аэропорту Борисполь приземлились 500 тыс. доз этой вакцины. Он также добавил, что в целом Украина законтрактовала 1,9 млн доз этой вакцины, из которых 1,215 млн уже получены.

Щойно в Борисполі приземлилися чергові 500 тис. доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech.

Загалом у нас законтрактовано 1,9 млн цієї вакцини, з яких 1,215 млн вже Україна отримала.

Опубликовано Максим Степанов Воскресенье, 9 мая 2021 г.

 

Напомним, вакцину CoronaVac должны получить маломобильные группы населения и лица, которые за ними ухаживают, а также работники сферы образования, привлеченные к проведению внешнего независимого оценивания.

Как сообщала «Одесская жизнь», первая партия вакцины CoronaVac прибыла в Одессу 13 апреля.

Читайте также: В Одессе тысяче граждан Китая сделали прививку от коронавируса.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить