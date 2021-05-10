В Украину доставили новую партию антиковидной вакцины CoronaVac

Вечером воскресенья, 9 мая, в Украину прибыла очередная партия вакцины от коронавируса CoronaVac от компании Sinovac Biotech.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам Степанова, в киевском аэропорту Борисполь приземлились 500 тыс. доз этой вакцины. Он также добавил, что в целом Украина законтрактовала 1,9 млн доз этой вакцины, из которых 1,215 млн уже получены.

Щойно в Борисполі приземлилися чергові 500 тис. доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech. Загалом у нас законтрактовано 1,9 млн цієї вакцини, з яких 1,215 млн вже Україна отримала. Опубликовано Максим Степанов Воскресенье, 9 мая 2021 г.

Напомним, вакцину CoronaVac должны получить маломобильные группы населения и лица, которые за ними ухаживают, а также работники сферы образования, привлеченные к проведению внешнего независимого оценивания.

Как сообщала «Одесская жизнь», первая партия вакцины CoronaVac прибыла в Одессу 13 апреля.

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