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Новости Одессы и Одесской области

В Україні запустили онлайн-курс із протидії домашньому насильству

В Україні запустили онлайн-курс із протидії домашньому насильству

Онлайн-курс із протидії домашньому насильству «Дім (не)безпеки» створений для тих, хто хоче зупинити це, але ще не знає як.

Онлайн-курс є безкоштовним, його можна пройти тут.

«Дім (не)безпеки» має три блоки, у кожному з яких по 4 лекції та 4 відео. У блоках розповідається про форми домашнього насильства, їх причини та наслідки, а також як цьому протидіяти.

Також у проекті представлені факти та цифри, які стосуються теми домашнього насильства, а також тест, де кожен може перевірити свої знання про домашнє насильство.

Як зазначено, на сайті студії онлайн-освіти EdEra, цей освітній курс створений для тих, хто знає про домашнє насильство з власного досвіду, тих, хто чує крики та cварки за стіною, для тих, хто бачить регулярні синці інших та тих, хто помічає приниження та психологічні знущання над знайомими. Для всіх, хто хоче зупинити це, але ще не знає як.

Нагадаємо, днями в Одесі представили дорожню карту з надання послуг людям, які постраждали від  домашнього насильства.

Фото: gephardtdaily.com

 

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