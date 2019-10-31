В Україні у нових водійських посвідченнях зазначатимуть групу крові та резус-фактор

Інформація буде вноситись у посвідчення на основі медичної довідки.
Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС у Facebook.
Відтепер, звернувшись до сервісного центру МВС за послугою обміну, заміни або відновлення посвідчення водія громадянин отримує посвідчення нового зразку. У цих посвідченнях обов’язково вказуються група крові та резус-фактор власника.
Такі ж посвідчення отримають й після успішного складання іспитів на право керування транспортним засобом.
Адміністратор сервісного центру МВС вносить цю інформацію у новий водійський документ на основі даних, вказаних у медичній довідці 083/о. Дана довідка належить до комплекту документів, які громадянин обов’язково надає сервісному центру МВС для отримання вищезгаданих адміністративних послуг.
Фото: Слово і Діло