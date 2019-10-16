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В Україні розпочався Нацвідбір на Євробачення-2020: цьогоріч нові правила

В Україні розпочався Нацвідбір на Євробачення-2020: цьогоріч нові правила

Телеканал СТБ та UA: Суспільне мовлення оголошують про початок Національного відбору на Євробачення-2020.

Зокрема, сьогодні, 16 жовтня, розпочався прийом анкет на участь у конкурсі.

Про це повідомляє Суспільне.

Музичним продюсером Національного відбору залишається Руслан Квінта. Креативна продюсерка — Наталя Франчук. Ведучий прямих ефірів — Сергій Притула.

Цьогорічний відбір проходитиме з оновленими Правилами. Цьогоріч внесли умови щодо обмеження виступів конкурсантів у країні-агресорі. Відтепер учасником Національного відбору може бути виконавець або колектив, який не здійснює концертної діяльності на території РФ із 2014 року, а також не планує та не анонсує її під час конкурсу й до фіналу Євробачення, не в’їжджав на територію Криму з порушенням законодавства України.

Прямі ефіри Національного відбору-2020 пройдуть 8, 15 (півфінали) і 22 лютого (фінал) одночасно на СТБ і телеканалі Суспільного мовлення — UA: ПЕРШИЙ. Інформаційну підтримку Національного відбору будуть здійснювати всі телеканали групи StarLightMedia.

65-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 і 16 травня 2020 року в місті Роттердам, Нідерланди.

Фото: TechToday

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