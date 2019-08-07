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Новости Одессы и Одесской области

В Україні набув чинності закон про маркування продуктів: що зміниться для споживачів

В Україні набув чинності закон про маркування продуктів: що зміниться для споживачів

Закон про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів набув чинності 6 серпня.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства аграрної політики та продовольства.

Як зазначається, ухвалили закон в межах угоди про асоціацію України та ЄС. Він відповідає європейським практикам маркування інформації про продукти харчування.

Тепер виробники харчових продуктів повинні надавати повну інформацію про склад продуктів, а також зазначати таку інформацію більшим шрифтом.

Відповідно до вимог закону, інформація про харчовий продукт має бути точною, достовірною та зрозумілою для споживача. Ця ж інформація не повинна вводити в оману стосовно характеристик, властивостей та складу харчових продуктів. Дана вимога поширюватиметься і на рекламу харчових продуктів, і на спосіб розміщення та представлення харчових продуктів для реалізації, зокрема, форму, зовнішній вигляд, упаковку.

– Споживач повинен отримати максимально достовірну інформацію про харчовий продукт та мати змогу здійснити свідомий вибір, – пояснив Генеральний директор Директорату безпечності та якості харчової продукції Микола Мороз. – Разом з цим, Законом України встановлено перелік обов’язкової для надання інформації про харчові продукти, а також вимоги до розміщення та представлення такої інформації.

Нагадаємо, нещодавно “Одесская жизнь” розповідала, що невдовзі на упаковках ліків з’явиться спеціальне маркування.

Фото: Телеграф

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