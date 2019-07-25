Невдовзі на упаковках ліків з’явиться спеціальне маркування: як це працюватиме

За допомогою маркування можна буде перевірити оригінальність препаратів.

З осені на упаковках ліків з’явиться спеціальне маркування. З його допомогою можна буде перевірити оригінальність препарату. Також наприкінці року пацієнти зможуть самостійно перевіряти ліки за допомогою мобільного додатку.

Вчора, 24 липня, Кабінет міністрів України ухвалив відповідну постанову. Про це повідомляє виконувачка обов’язків міністра МОЗ Уляна Супрун у Facebook.

Як працюватиме кодування:

На упаковці ліків буде надруковано спеціальний 2D код. Його наноситимуть під час виробництва на заводі, а дані про це будуть в єдиній державній системі проведення моніторингу обігу лікарських засобів.

Пацієнти зможуть перевірити ліки, просканувавши цей код через мобільний додаток. Наразі його розробляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Очікуємо, що він стане доступним наприкінці року.

Після сканування на екрані з’явиться інформація про ліки — зокрема чи препарат не є фальсифікований, протермінований чи завезений до країни з порушенням норм.

Кодування дозволить відстежувати весь ланцюжок постачання ліків — від виробництва чи імпорту, до продажу в аптеці. Також це допоможе вчасно реагувати на порушення. Всі транзакції будуть включені в загальну базу даних, включаючи серію ліків і дату виробництва.

Більшість іноземних препаратів, що продаються в Україні, мають двомірне кодування упаковок. Деякі українські фармкомпанії вже також придбали необхідне обладнання і кодують свої ліки. Поступово до цього приєднуватимуться все більше українських виробників. Водночас перевірка ліків на підробку стане доступнішою для всіх українців через додаток.

Фото: dpchas.com.ua