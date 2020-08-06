В Украине за полгода пересадили четыре сердца: что будет с отечественной трансплантологией?

За последние полгода в Украине провели четыре пересадки сердца. В рамках пилотного проекта МОЗ на операцию последнего пациента выделили 560 тыс. грн.

Об этом на брифинге рассказал директор Института сердца МОЗ Украины Борис Тодуров.

В пилотном проекте МОЗ по трансплантологии участвует 24 медучреждения, среди них Одесская областная больница. Проект предусматривает покрытие за счёт бюджета всех расходов на трансплантацию, в том числе лекарственные средства и медицинские изделия.

– Одним из элементов реформы медицины является получение трансплантационной независимости Украины. Ежегодно сотни украинцев вынуждены ехать за границу на пересадку органов и ждать месяцами. Хотя операции можно делать в Украине, но для этого нужно создать соответствующие нормативно-правовую базу и условия для украинских специалистов, — отметил глава МОЗ Максим Степанов на брифинге.

В МОЗ планируют за 2,5-3 года создать все необходимые условия для проведения пересадок органов в Украине. Ежегодно в таких операциях нуждается порядка 5-6 тысяч украинцев. При этом трансплантация у нас стоит в 5-6 раз дешевле, чем за рубежом.

– Два года назад был принят новый закон, который отличается от старого тем, что появился реестр трансплантации для доноров и реципиентов. Также появилось права пациента при жизни завещать свои органы. К сожалению, прошлая министерская команда так и не реализовала подзаконные акты, а именно не появились реестры. Закон был сначала перенесен на прошлый год, а теперь на этот. И мы продолжаем работать по старому закону с презумпцией несогласия. То есть после смерти пациента мы должны спрашивать у родственников согласие на забор донорских органов. На сегодня это является серьёзным ограничителем для развития трансплантологии, — объяснил Тодуров.

Отметим, всего за последние полгода в Украине провели 14 операций по пересадке органов. По данным Минздрава, сейчас пересадку органов ждут 56 украинцев.

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