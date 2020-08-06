Новости Одессы и Одесской области

В Украине за полгода пересадили четыре сердца: что будет с отечественной трансплантологией?

В Украине за полгода пересадили четыре сердца: что будет с отечественной трансплантологией?

За последние полгода в Украине провели четыре пересадки сердца. В рамках пилотного проекта МОЗ на операцию последнего пациента выделили 560 тыс. грн.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом на брифинге рассказал директор Института сердца МОЗ Украины Борис Тодуров.

В пилотном проекте МОЗ по трансплантологии участвует 24 медучреждения, среди них Одесская областная больница. Проект предусматривает покрытие за счёт бюджета всех расходов на трансплантацию, в том числе лекарственные средства и медицинские изделия.

– Одним из элементов реформы медицины является получение трансплантационной независимости Украины. Ежегодно сотни украинцев вынуждены ехать за границу на пересадку органов и ждать месяцами. Хотя операции можно делать в Украине, но для этого нужно создать соответствующие нормативно-правовую базу и условия для украинских специалистов, — отметил глава МОЗ Максим Степанов на брифинге.

В МОЗ планируют за 2,5-3 года создать все необходимые условия для проведения пересадок органов в Украине. Ежегодно в таких операциях нуждается порядка 5-6 тысяч украинцев. При этом трансплантация у нас стоит в 5-6 раз дешевле, чем за рубежом.

– Два года назад был принят новый закон, который отличается от старого тем, что появился реестр трансплантации для доноров и реципиентов. Также появилось права пациента при жизни завещать свои органы. К сожалению, прошлая министерская команда так и не реализовала подзаконные акты, а именно не появились реестры. Закон был сначала перенесен на прошлый год, а теперь на этот. И мы продолжаем работать по старому закону с презумпцией несогласия. То есть после смерти пациента мы должны спрашивать у родственников согласие на забор донорских органов. На сегодня это является серьёзным ограничителем для развития трансплантологии, — объяснил Тодуров.

Отметим, всего за последние полгода в Украине провели 14 операций по пересадке органов. По данным Минздрава, сейчас пересадку органов ждут 56 украинцев.

Ранее мы писали о том какие законы нашей страны являются преградой в трансплантологии. Также читайте о законе о пересадках человеческих органов.

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить