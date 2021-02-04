В Украине запустили е-тестирование для моряков (видео)

За тех, кто в море: о «ржавых корытах», договорном рабстве и долгой дороге домой Недавнее крушение у берегов Турции сухогруза «Arvin» унесло жизни шестерых моряков. Судно, срок эксплуатации которого закончился еще 15 лет назад, не выдержало сильного шторма. Трагедия еще раз подтвердила – возможность достойного заработка сопряжена для моряка не только с нелегким трудом, но и ежедневной опасностью. Какие проблемы и риски стали неотъемлемой составляющей одной из самых популярных в Одессе профессий, выясняла «Одесская жизнь». ПОДРОБНЕЕ

Протесты украинских моряков: стала известна реакция Морской администрации Морская администрация Украины выразила свое мнение по поводу акций протеста украинских моряков, которые прокатились по стране 25 января.

Об этом говорится в сообщении ведомства. ПОДРОБНЕЕ