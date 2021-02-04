В Украине запустили е-тестирование для моряков (видео)

В Украине запустили электронное тестирование моряков.
Теперь появилась возможность сдавать квалификационные экзамены без участия членов комиссии, сообщила пресс-служба Департамента морского и речного транспорта Украины.
“Тест полностью автоматизированный и исключает человеческий фактор”, – сказано в сообщении.
Ранее моряки неоднократно протестовали против коррупции в сфере дипломирования и выдачи морских документов.
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