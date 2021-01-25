В Украине вернут карантинное зонирование

В Украине снова введут карантинные зоны. Но не ранее, чем через неделю, после тогого, как Министерство здравоохранения проанализирует эпидситуацию в разных регионах.

Об этом на брифинге в понедельник, 25 января, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

“Теперь мы живем в общих карантинных ограничениях. Мы в течение этой недели проанализируем ситуацию. В том числе в разрезе регионов – где какая ситуация эпидемиологическая. Мы хотим вернуться к адаптивному карантину. Но для того, чтобы вернуться, чтобы это было эффективно, нам нужно проанализировать, как отличается ситуация в одном регионе и другом”, – заявил Степанов.

Напомним, в Украине завершился жесткий карантин, страна вернулась к адаптивному карантину.